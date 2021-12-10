上市櫃公司11月營收今（11日）截止公告，據統計，目前僅有1200多家公司公告，尚有約500多家待公布，惟到中午盤過後，已有點序（6485）、金居（8358）、長聖（6712）、力積電（6770）及西柏（3541）等5檔個股，到11月止，營收連11個月增長，呈現今年來逐月營收步步高升。

據統計，11月營收連增最長的是點序，創下連18個月上揚，金居、長聖、力積電、西柏等，各為16、12。12、11個月遞增，此外，中菲行、德微、鈺創、威鋒電子、臻鼎-KY、亞信、長科*、永崴投控、森崴能源、萬年清、崇越、創惟、飛捷、彩富、中連貨、盟立、科定、大立光等，連6個月營收遞增。

進一步篩選上述11月營收呈現連6個月增長、外資過去5個交易日買超股，則有力積電、臻鼎-KY各獲外資買超2601張、1028弭，另永崴投控、長聖各獲買超百張以上。