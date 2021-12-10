推動APEC提案產業化發展，技術處、工研院與駐臺北越南經濟文化辦事處、越南臺商總會、臺北榮民總醫院跨單位合作，日前舉辦「臺越智慧醫材暨健康照護產業商機推動媒合會」，向17家越南醫療機構、業者分享工研院與業者開發智慧醫療技術成果，期望藉此協助國內業者打通出海口管道，進而中長期協助國內業者爭取到訂單，落實研發成果產業化，促成在APEC區域內開創醫療產業發展新局。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，工研院長期以來看到數位健康的發展潛力與需求，而東南亞也一直是政府何前次長何啟功在衛服部倡議「一國一中心」到現在的「多國多中心」的重點基地，越南是臺商經貿發展的重鎮，希望透過今天跟越南的醫療機構與資訊服務業者之交流，將臺灣軟硬整合的智慧醫療照護之解決方案及業者優質產品，如今日藍濤亞洲總裁黃齊元在越南倡議臺商打造一條龍服務平台，把大家串連在一起，就近來做產業化的延伸，讓這些解決方案與產品落地越南，將臺灣智慧醫療創新成果推廣到東南亞。

為實現數位醫療保健產業轉型，工研院亦積極落實數位健康照護產業落地並將觸角延伸到東南亞，尤其越南一直是政府新南向的重要基地，也是臺商發展的重鎮，工研院期盼今年攜手知名投資公司-藍濤亞洲在越南倡議臺商打造一條龍服務基地模式，並於胡志明市整合臺灣超過60家醫材、醫療相關產業，創建越南西貢智慧醫材科技園區，藉由此次媒合會透過此平台串連做產業化的延伸，更可奠定臺灣為新南向「大健康輸出」的國家形象。

駐臺北越南經濟文化辦事處副代表陳文陲則提到，從2019年底COVID-19疫情蔓延以來，全球受到嚴重影響，遠距溝通與使用非接觸式產品變成生活新常態，尤其在醫療產業。臺灣的研發能力與電腦與ICT產業一向傲視全球，這次由工研院主辦的「臺越智慧醫材暨健康照護產業商機推動媒合會」，並在疫情嚴峻的當下，與越南分享臺灣卓越的醫療智慧化研發成果，期望透過此次媒合會，為臺灣與越南在創新醫療科技合作之間，打開一扇長久合作的大門。