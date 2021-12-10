美國「美聯社」（Associated Press）10日分析，雖然台灣與全球許多國家擁有穩固的非正式外交關係，但若失去邦交國，將進一步限制台灣與其他國家進行最高層級外交交流的能力，加強中國大陸「最終將會統一台灣」的主張。

尼加拉瓜正式與台灣斷交後，台灣僅剩下14個邦交國。美聯社分析，雖然除了梵蒂岡之外，其餘13國多是位於西太平洋、加勒比海和拉丁美洲的小國，影響力遠不及美國等數十個與台灣有穩固非正式外交關係的國家，但失去邦交國將進一步限制台灣與其他國家的最高層級外交交流，包括總統進行國是訪問等。

美聯社認為，這將助長北京政府氣焰，因為其聲稱台灣正於外交領域遭受失敗，最終「將被迫與中國大陸統一」。除挖角邦交國外，北京政府也運用其影響力，將台灣排除於大多數國際組織之外，無論組織規模大小。

美聯社指出，雖然台灣在國際貿易上，尤其是在關鍵高科技產業上具備強大影響力，但在大多數國際論壇等場合都不具備發言權，對經濟逐漸陷入困境的脆弱國家吸引力不足，讓這類國家轉而向力量日益強大的中國大陸求助。

另美聯社表示，尼加拉瓜再度倒向中國大陸，也可能與該國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）有關，因為其統治被歐美國家批評為獨裁，國家安全顧問蒙卡達勞（Nestor Moncada Lau）甚至還成為美國政府的制裁對象，讓他決定接受北京的提議，藉此打擊美國。