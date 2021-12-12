新北市民政局今舉辦未婚聯誼活動，共16人配對成功。（新北市民政局提供）

新北市民政局今舉辦未婚聯誼活動，共16人配對成功。（新北市民政局提供）

新北市民政局今（12）日在萬里情月老廟舉辦「Let’s go 向月老許願去」未婚聯誼活動，60名未婚男女一早在廟方人員協助下，進行「我的愛情宣言祈福卡」及「真愛密碼許願牌」等系列加持儀式，並繫上民政局準備的限量「新北月老紅線」，誠心祈求覓得好緣，加上「戀愛大風吹」、「愛情猜一猜」等互動遊戲加溫，現場充滿甜蜜氛圍。

民政局長柯慶忠表示，今年未婚聯誼活動受新冠肺炎疫情影響，減少辦理場次，因此每場報名人數非常踴躍，本次活動是壓軸場，特地藉由有「紅喜神」之稱的月老祈福儀式，及經加持的「新北月老紅線」，期盼為未婚男女吸引全方位好緣份。

萬里情月老廟執董黃湫鑌表示，寺廟入口處設立愛神邱比特雕像，廟內聖筊並製成罕見的心型筊杯，月老正殿主爐亦為心型香爐，顛覆傳統廟宇的印象。本次活動參加男女親手寫下的祈福卡及許願牌，在廟方代讀植福經文及參拜月老的祈福儀式後，祈福卡投入郵筒造型的金爐，將祈願限時專送給月老加持及守護，而許願牌掛在廟前「求好緣」許願牆上，祈求早日覓得良緣。

參加本場次的男性朋友有電子業工程師、藥師、台電、台水國營事業或公家機關的優質男；女性朋友職業則有護理師、牙醫助理、會計行政或服務業人員，工作環境單純，接觸的同事或對象多為同性居多，不易認識異性朋友，很期待這次活動能藉由月老的牽線，讓戀愛願望實現，順利找到心儀的對象。

民政局表示，本次聯誼活動男女各30人，共有60人參加，共16人配對成功，配對率高達27％，民政局贈送每對配對成功的佳偶「愛情升溫電影票」，希望活動結束後，與對方一同到電影院看戲，讓愛延續下去，再攜手參加新北市聯合婚禮。