台水自107年起導入世界衛生組織（WHO）所公布之水安全計畫（Water Safety Plan，WSP）管理架構，其主要精神從水源至用戶端，各環節進行綜合性風險評估與風險管理，有效控管污染風險及危害，確保自來水符合飲用水法規及民眾用水安全。

由經濟部國營會顧客滿意度調查，一般用戶對於自來水水質滿意度，由107年度84.8％、108年度86.1％提升到109年度91.6％，可見台水推動水安全計畫後，民眾對於台水公司供水品質信賴度有所提升，成效明顯。

台水公司初期先於各區處擇一淨水場試辦，逐漸增加至目前有25座主要淨水場之供水系統實施此計畫，並透過內部服務及外部顧客回饋持續滾動檢討，不斷強化水源、淨水及配水等各項管理措施，未來台水公司將動員更多人力，持續推展，以保障國人飲水健康。

水安全畫推行從成立水安全計畫團隊，檢視完整之供水系統開始，確認污染源如何進入、進行危害鑑定及風險分析，評估現有控制系統是否有效，採取現有控制措施後再重新對可能風險進行評估，以確認有效性，並建立支援計畫、常態與緊急狀況管理程序，最後將整體執行計畫建檔，不斷循環管理（Plan-Do-Check-Act，PDCA），朝向總風險值趨近於零的終極目標，故掌握可能的污染來源並加以事先防範及建立應變的SOP為實施水安全計畫的目的。