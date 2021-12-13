大陸國家衛健委公布，12日新增80例本土病例，浙江就佔了74例，分布在紹興、寧波和杭州。值得注意的是，眾多企業因應官方的管控措施連日來先後停工，或因封閉管理政策而無法正常出貨。

綜合陸媒報導，在疫情「重災區」之一的紹興，至少17間A股上市公司已宣布停止生產，包括染料業龍頭浙江龍盛、半導體設備巨頭晶盛機電、貝斯美、鋒龍股份等。有公司負責人透露，他們在管控措施生效前已努力聯繫物流公司，產物應發盡發。但停工帶來的影響及何時能夠復工，他們也在焦急等待當地政府的統一安排。

作為石化產品生產基地的寧波也受到衝擊，以上周緊急封閉的鎮海區為例，鎮海煉化、LG甬興化工等企業均出貨受阻，甚至無法供應省內的訂單。但有商家認為，疫情對企業生產和運輸的短期影響較大，主要是疫情爆發太突然，相信在多輪核酸檢測等醫療措施到位後，各類管控措施很快會「解禁」。

為防止疫情擴大，浙江已叫停跨省旅行團、呼籲市民「就地過年」，而紹興已配組裝多個專門的方艙實驗室，預定13日起投入使用。