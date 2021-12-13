台水公司接軌國際 推動水安全計畫

世界衛生組織認為，水安全計畫強調的不單只是淨水，是整個飲用水系統的有效管理，實施後，將有助於提高用戶及自來水事業，對於供水安全的信心。對此，台水公司13日表示，公司將持續精進，以提供優質安全，且符合法規要求的飲用水，持續取得用戶的信賴。

台水自2018年起導入世界衛生組織 （WHO）所公布水安全計畫（Water Safety Plan，WSP）管理架構，其主要精神從水源至用戶端，各環節進行綜合性風險評估與風險管理，有效控管污染風險及危害，以確保自來水符合飲用水法規及民眾用水安全。

由經濟部國營會顧客滿意度調查，一般用戶對於自來水水質滿意度，由2018年度84.8％、2019年度86.1％，提升到2020年度91.6％，可見台水推動水安全計畫後，民眾對於台水公司供水品質信賴度有所提升，成效明顯。

台水初期先於各區處擇一淨水場試辦，逐漸增加至目前有25座主要淨水場的供水系統實施此計畫，並透過內部服務及外部顧客回饋持續滾動檢討，不斷強化水源、淨水及配水等各項管理措施，未來台水將動員更多人力，持續推展，以保障國人飲水健康。

水安全計畫推行，從成立水安全計畫團隊，檢視完整的供水系統開始，確認污染源如何進入、進行危害鑑定及風險分析，評估現有控制系統是否有效，採取現有控制措施後，再重新對可能風險進行評估，以確認有效性，並建立支援計畫、常態與緊急狀況管理程序。

最後將整體執行計畫建檔，不斷循環管理（Plan-Do-Check-ActPDCA），朝向總風險值趨近於零的終極目標，故掌握可能的污染來源，並加以事先防範及建立應變的標準作業程序（SOP），為實施水安全計畫的目的。