大立光(3008)證實在美國提告聯想集團旗下摩托羅拉行動技術公司銷售的5G智慧手機侵害公司所擁有的6項光學鏡頭專利，由於大立光過去對終端品牌廠專利戰訴訟幾乎是戰無不勝，此次選擇在美國對聯想集團提起訴訟，市場認為，不僅捍衛大立光專利，對飽受大陸光學鏡頭廠低價搶單的台灣光學鏡頭廠亦有正面助益。

日前大立光法說會法人提問，大立光掌握龐大專利，過去公司曾表示專利不光是用來保護公司研發成果，也具有攻擊性，是否會再主動出擊、祭出專利戰？大立光執行長林恩平表示，「應該快看到了」，當時市場猜測，大立光槍口應該會對準近幾年積極進逼的陸廠，大立光也如市場預期，對陸廠開了第一槍。

大立光證實已向美國北加州法院遞狀提告聯想集團旗下摩托羅拉行動技術公司銷售的5G智慧手機侵害大立光所擁有的6項光學鏡頭專利，並重申，捍衛專利、智慧財產權決心始終未變。

這也是繼玉晶光(3406)、三星、NB大廠HP及先進光(3362)、新鉅科(3630)之後，大立光再次在美國提起專利訴訟，亦是首次針對大陸品牌廠提起專利訴訟。

綜觀過去大立光提起專利訴訟，除玉晶光及先進光營業祕密竊取是針對公司提告，其餘均是在美國針對「品牌廠」提告，且過去數次專利訴訟，大立光幾乎是戰無不勝，顯示大立光出手前已做足準備，選擇在重視專利的美國興訟，對擁有綿密專利保護網的大立光相當有利，市場預期，此次大立光獲勝的機率不小，不僅有機會藉此建立新的防護網，減緩大陸舜宇等光學鏡頭廠低價搶單進逼壓力，對台灣光學鏡頭產業將有正面助益。

儘管大立光再次祭出訴訟捍衛自家專利，但市場未給予掌聲，今天大立光盤中股價逆勢走弱，失守2000元關卡。