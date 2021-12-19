「人間國寶」陳啟村捐贈母校鎮海國小的「喜外」銅雕，今天揭幕。(台南市教育局提供／曹婷婷台南傳真)

小學畢業，立下一輩子投入藝術創作的志願，獲文化部認定國家級無形文化資產「傳統木雕」的「人間國寶」陳啟村，今天捐贈母校鎮海國小一件「喜外」銅雕作品，陳列於校門口廣場，他勉勵學弟妹「只要努力，未來就能有大成就！」

58歲的陳啟村透露，自己國小課業成績很普通，不過，美術、書法、勞作成績都獲得「甲上」，當時的導師廖光得於是鼓勵他創作。他國小畢業當天，就踏上學習雕刻的路，小小年紀更立下大願，「我要一輩子從事藝術創作」，迄今創作不輟。

陳啟村也是鎮海國小的傑出校友，他今天特別捐贈母校銅雕「喜外」作品，感念母校栽培。「喜外」是以女兒當模特兒而型塑，呈現小女孩欣喜出遊的雀躍姿態，他說，希望藉此期許學弟妹日後也能不忘童年純真，時常回想起在學的美好時光。

鎮海國小校長凃榮祥說，陳啟村除了捐贈作品之外，也回到母校指導學弟妹木版畫課程，讓藝術扎根與傳承，他也期許學生以學長陳啟村為學習楷模，未來在各行各業嶄露頭角，造福社會。