脫口秀演員龍龍先前指控被老K霸凌，沒想到事件越演越烈，直到鄭家純（雞排妹）曬岀解約合約，並上演「家純屠龍記」，才讓風波告一段落，神隱近2周的她，透露近日在國中班導師邀約下，回母校一趟，但提到學弟妹看到她的反應，坦言：「有點尷尬，但真的很窩心。」

龍龍近日在Instagram曬岀自拍照，只見她對著鏡頭面露微笑，看來心情已經平復不少，神隱近2周的她透露被國中班導召喚回母校敘舊，接著強調班導對她而言，就像是自己的大姐姐，陪伴彼此經歷人生各階段，更提到學弟妹看到她除了難掩興奮之外，也不忘為她加油打氣，讓她表示相當窩心，但也坦言有點尷尬。

龍龍回憶起班導對她說過：「老師的生活其實就是很平穩，但妳從以前就很敢挑戰現況，當初可以直升也是選擇跑去唸很遙遠的中山女高」，因此不忘為自己打氣「再休息一下下吧」，對此，網友也紛紛留言：「你很棒的～～相信自己」、「不要被惡言惡語打倒，更多的是支持你的人」、「再休息一下也沒關係！我們等妳回來」。

龍龍之前指控薩爾泰班底老K言語霸凌，未料原本護航她的雞排妹與經紀人康姊，竟上演「屠龍」解約，雖然龍龍發文道歉，並喊話雞排妹：「希望妳最後給我擁抱是真的」，沒想到卻換來無情回應：「請妳回去妳的舒適圈」，兩人關係降至冰點。