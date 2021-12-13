第10屆奧林匹克峰會近日通過線上會議的方式舉行，峰會公告指出北京冬奧會的舉辦將開啓全球冬季運動的新時代峰會，堅決反對將奧林匹克運動與體育政治化，並強調了國際奧委會、奧運會以及整個奧林匹克運動保持政治中立的重要性。中國外交部發言人汪文斌今天（13日）在例行記者會中重申，利用北京冬奧搞政治作秀和政治操弄，此舉不得人心也不會得逞。

汪文斌介紹，國際奧委會12月11日以視頻方式召開了第10屆奧林匹克峰會，國際奧委會主席巴赫、主要國際單項體育聯合會主席等國際體育官員，以及中國、俄羅斯、美國等有關國家奧委會官員出席了峰會。

汪文斌表示，針對個別國家宣佈不派政府官員出席北京冬奧會一事，峰會發表宣言，堅決反對將奧林匹克運動和體育政治化的行為，著重強調國際奧委會、奧運會以及奧林匹克運動保持政治中立的重要性。

汪文斌表示，宣言還歡迎第76屆聯大協商一致通過由173個國家共提的奧林匹克休戰決議，表示這體現了聯合國會員國對北京冬奧會的大力支持。

汪文斌表示，峰會宣言發出了國際體育界支持北京冬奧會，反對體育政治化的共同呼聲。這也再次說明，個別國家站在國際社會對立面，利用北京冬奧會搞政治作秀和政治操弄不得人心，也絕不會得逞。