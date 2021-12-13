當AI遇上公衛，如虎添翼！台灣外資最大的安聯人壽於今公布，攜手清華大學電機系BIIC實驗室，利用去年產學合作推出的全台壽險業第一個可以預測醫療事件風險的指標的安聯AI健康指數，儘管新冠疫情紛擾，安聯AI健康指數仍高達91.2，呈現平穩趨勢，代表台灣COVID-19防疫有成；安聯人壽將投注資源，協助科技、資料與醫療的融合，建構全局數位DNA，以資訊技術智助醫護防疫的再次成功出擊。

安聯人壽總經理林順才表示，安聯人壽近年來積極發展InsurTech，繼成功利用AI 打造客戶服務，去年我們將AI技術的運用延伸到健康議題，與清華大學電機系BIIC實驗室合作，使用台灣全民健保資料庫Big Data，透過AI深度學習演算法，建立全台第一個可以預測未來的健康指數「安聯AI健康指數」，透過這指數相關資訊，讓每個客戶了解自身居住地的健康分數、掌握健康風險，進而協助高風險族群也能提前做好自我健康管理。

林順才透露，「安聯AI健康指數」未來將更進一步導入精準醫學（Precision medicine）概念，讓客戶了解自己的健康分數與健康管理數據後，評估規畫選擇最適合自己的醫療型保險商品，打破傳統商品導向的銷售模式思維，普惠全民健康。」

「2021安聯AI健康指數大探索」首度完整大公開！指數使用台灣全民健保資料庫中3年超過82億筆去識別化的健保資訊，透過AI深度學習演算法，並依據三項健康相關重大事件（死亡率、住院率、癌症發病率）的風險發生率，比較全國 2020 年及 2021 年之健康指數，結果顯示2021 年全國健康指數為 91.2（2020年為91.3），三個子向度指數分別為綜合癌症指標 88.5 （2020年為88.5）、住院醫療指標 90.1（2020年為90.4）、生命健康指標 93.1（2020年為93.2），整體而言，分數呈現平穩趨勢。

有趣的是，女性健康指數93分，明顯優於男性的89.2分；負責研究的台中榮總健康資料庫中心主持人林敬恒表示，兩性健康差距，推測與生活習慣有關，國民健康署資料顯示，18歲以上人口飲酒、吸菸的比率，男性都明顯高於女性。

新冠肺炎疫情在全球嚴重損傷人身安全與經濟，台灣醫療領域則透過AI運算對抗疫情有成，林敬恒表示，健康指數被各國政府大量用於輔助健康決策的制定，傳統的健康指數只能呈現過去健康政策的綜合影響，而AI人工智慧具有深度學習的能力，可以在沒有傳統統計假設的狀況下，學習預測變數多樣的非線性關係。