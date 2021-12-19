重啟核四、反萊豬、公投綁大選、護藻礁4大公投並未過關。國民黨副秘書長李彥秀18日晚間在臉書表示，面對這樣的結果，不用灰心喪志，也無須互相指責，要化悲憤為強力的監督與堅決的制衡。此文曝光，有不少網友都在底下留言表示，「辛苦了！繼續一起加油」、「加油！我們沒有輸，只是現今魔鬼當道，群魔亂舞」、「預期得到的結果，自己的選擇怨不得人」。

李彥秀表示，公投結束了，尊重國人最後的選擇，儘管結果不如預期，但在整個公投的過程中，理性地將每個選項的利弊得失說給民眾聽，盡了在野黨監督政府以及發起兩項公投的責任。她說，接下來必須推動邊境查驗、實地查廠的落實，透過產地標示與食安教育來維護下一代的健康，需要透過加強思辨與民主教育，讓兩年一度的公民投票，繼續成為所有人民決定政策方向的常態。

李彥秀指出，強烈要求執政黨兌現承諾，兼顧安全永續以及經濟發展的需求，讓台灣在降低碳排的前提下，維持供電穩定。她也請大家不要氣餒，因為四項公投的同意票數比例其實不低，這表示仍有許多國人在乎食安與健康、關心藻礁與生態，以及擔憂台灣未來的用電安全，不論這條道路有多少險阻與艱辛，我們都要背負人民的付託繼續前行。

不少網友則是在李彥秀貼文底下留言表示，「加油，負重前行」、「不用難過，這沒有什麼意外的」、「門檻都沒有到達，國民黨輸了!民進黨也不算贏」、「明年選舉很重要，還有立委補選要扳回一城啊」、「資源不對稱的選戰，從失敗中檢討，調整步伐再出發，加油」。