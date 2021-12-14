歐洲聯盟（EU）成員國外交部長今天召開會議，就俄羅斯可能對烏克蘭發動新的軍事攻擊，協調將採取的回應行動。歐盟外長已警告，他們可能祭出前所未有的經濟制裁措施。

由於七大工業國集團（G7）週末在英國利物浦（Liverpool）召開外長會議時，美國和主要盟邦警告克里姆林宮將面臨「巨大」後果，歐盟27國外長今天在比利時布魯塞爾開會討論相關事宜。

法新社報導，歐盟國外長預料將批准一份與俄羅斯民間軍事公司瓦格那集團（Wagner Group）有關聯的個人和企業清單，並立即納入現有制裁方案對象。

歐盟國外長還將示意他們已做好準備，一旦俄羅斯在烏克蘭邊界附近的大增兵力演變為直接軍事行動，歐盟將實施鎖定俄國經濟的大規模新措施。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在抵達會議現場時表示：「我們將釋出一個清楚訊號，俄羅斯若對烏克蘭採取任何侵略行為，將付出高昂代價。」他並強調，布魯塞爾的任何相關行動，都將與美國和英國協調。

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）也強調，威脅制裁是威懾的方法，但若證明有其必要性，制裁必須是「空前規模」。

德國握有制裁選項的王牌之一，一旦柏林判定，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭的行動，足以構成理由封鎖連接俄國和德國的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）。

德國新任外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）會前接受德國第二電視台（ZDF）訪問時表示：「若情勢進一步升溫，這條天然氣管線可以不提供服務。」

今天會談結果，將協助歐盟領袖為15日與「東方夥伴國家」會面做準備，這些國家包括烏克蘭、喬治亞、摩爾多瓦（Moldova）、亞美尼亞和亞塞拜然。

原本白俄羅斯也入列，但自從歐盟指控白俄強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）靠舞弊連任勝選後，便被排除在外。不過，白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）目前人在布魯塞爾。

一名歐盟高級外交官告訴法新社，歐盟希望以團結陣線向東邊鄰國展現，他們認為俄羅斯正在區域進行破壞穩定的干預行為。