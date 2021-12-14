高雄醫學大學附設中和醫院「檢驗醫學部毒物室」受南部院檢單位委託，負責毒品檢驗，竟傳出去年起檢驗出包，將多件3級毒品誤驗成2級毒品Pentylone。高雄地院表示，清查有11案誤判，最後轉判無罪。受害者可聲請國賠，但是否為高醫技術、設備出問題，仍待釐清。

事件起因於去年底高雄一件毒品案，一名毒品吸食者遭警方逮捕後，驗尿呈3級毒品反應，但毒品樣本送高醫檢驗後卻判定是2級毒品Pentylone，高雄地檢署依法起訴。高雄地院法官審理時發現有異，認為檢驗結果與驗尿結果矛盾，聲請再驗，才揭露高醫檢驗出包之事，該名被告最後也逆轉獲判無罪。

高醫負責南部地院毒品檢驗案，疑似從去年起，將多件3級毒品Eutylone誤判為2級毒品Pentylone，導致被告從無罪變有罪，或因此增加量刑。

衛福部2015年將屬中樞神經興奮劑且具迷幻作用的Pentylone（亞甲基雙氧苯基甲胺戊酮）增列為二級毒品。《毒品危害防制條例》規範，持有2級毒品，最高可處2年；持有3級毒品5公克以下無罪，5公克以上者最高可處2年。

據了解，約有26案被告因高醫誤判、正在坐冤獄。初步清查誤判案件數，高雄地檢署起訴31件，高雄地院20件有罪、11件無罪；橋頭地檢署起訴7件，橋頭地院6件有罪、1件無罪。

高雄地院庭長楊國祥表示，初步清查自去年11月起至今年4月止，有11件毒品案誤判，經法醫研究所複驗證實確實是3級毒品。

第一件誤判案發生後，高雄地院為此緊急清查相關案件，同時在內部法官群組通知，若案件涉及高醫驗出Pentylone者，需重新複驗。今年初法醫研究所也特別指導高醫校正儀器後，沒有再發生驗錯事件。

楊國祥表示，目前沒有接到受刑人聲請國賠，國賠的定義在故意或過失，要釐清高醫的檢驗技術和設備是否不足或檢驗過程是否有疏失，才能認定。

雄檢表示，待全面清查後確定受害對象，可協助被告依法提起再審之訴，若翻盤改判無罪，可獲《刑事補償法》賠償。