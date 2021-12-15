金管會為助攻5＋2產業及六大核心戰略產業發展，配合國發會私募股權基金輔導管理要點，研議修正保險業辦理國外投資管理辦法，若私募基金符合3項資格，將放寬納入保險業資金可投資投資範圍，並明訂可投資額度上限。

此次修正有兩大重點，一是配合國發會放寬保險業投資私募基金標的，明訂私募基金的管理機構若符合在台灣境內合法設立、管理的私募基金已取得國發會核發資格函、且私募基金投資範圍為配合政府政策等3項資格，即可納入保險業投資標的。

保險業投資對沖、私募、基礎建設及商品基金等國外表彰基金，現行規定近一期資本適足率（RBC）需高於250％、或介於200～250％且近1年信用評等達AA級以上者。為強化風險承擔力，此次修正明定若連2期、即2個半年未達上述標準，將不得參與後續注資。

保險局副局長張玉輝表示，現行規定保險業投資海外對沖及私募基金，合計額度不得超過可運用資金的2％。截至10月底合計為5079億元、占可運用資金1.7％。不過，由於17家壽險、2家產險業獲准國外投資額度超過40％，上述限額將可拉高至3％。