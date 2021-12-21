美國共和黨參議員圖米（Pat Toomey）與魯米斯（Cynthia Lummis）向來主張政府對於不斷茁壯的加密通貨市場僅需實施最低限度管制。他們是唯二擁有相關資產的參議員，加上兩人隸屬於權力極大的參議院銀行委員會，外界質疑他們可能涉及利益衝突。

據財務申報資料顯示，魯米斯擁有價值約25萬美元的比特幣，令其成為投資最多加密通貨的美國國會議員。圖米今年6月買進2千～3萬美元不等的Grayscale比特幣與以太幣信託基金。

議員持有包括加密通貨在內的金融資產並不違法，即便他們從事與這些資產直接相關的立法工作也一樣。但部分人擔心，議員私人投資可能影響加密通貨立法規範。

杜克大學全球金融市場中心（GFMC）執行董事雷納斯（Lee Reiners）表示：「在加密通貨管制方面，這兩位議員聲音最大。他們持有相關投資，外界會有質疑也很正常。」