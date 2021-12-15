「第二十二屆台灣電路板產業國際展覽會」(TPCA Show 2021) 與「第16屆國際構裝暨電路板研討會」(IMPACT)將於12月21日至23日在台北南港展覽館一館盛大展開。今年持續推動四展合一打造「台灣國際電子製造聯合展覽會」，完整呈現國內電子製造業生態鏈，成為台灣最具指標性的電子展覽盛會。

此次「2021台灣電路板產業國際展覽會」(TPCA Show)，再度攜手與「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」及「國際光電大展暨精密光學展（OPTO Taiwan）」，戮力提供全方位且完整的電子產業及電路板製程解決方案，共同搶進後疫情時代新商機。聯合展會的大師論壇，今年將帶來「電子產業淨零挑戰」的熱門議題，關注全球氣候變遷與淨零排放大趨勢，特邀情安侯永續發展、日月光集團與工研院產科國際所專家，探討半導體與電子製造業如何面對綠色商機與挑戰。

今年TPCA Show除了匯聚逾600家全球電路板品牌、使用南港展覽館一樓下層展廳1172個展位外，更聚焦HPC、B5G-Edge、B5G-Infrastructure、High Power等終端應用下的HDI（高密度連接板）、HLC（高層次板）、Substrate（IC載板）、FPC（軟板）等相關製程、材料、設備等發展外，也同時關注產業與全球關注的淨零碳排議題。除產業直觀議題外，今年更加入「SMT表面黏著」專區，為電子零組件連接技術提供一個直觀、直效的新平台；其中指標展商包含：耀景、世紀貿易、承大電器、希馬等大廠。SMT是指把電子零組件貼銲在電路板上的一種技術，在電子製造行業供給鏈中，SMT製程更是電路板與電子零組件銜接的重要環節，今年加入了SMT專區，將可為整體展會拼上新一塊重要模塊，也預期為整體參觀效益帶來超過10％的成長。