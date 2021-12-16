元太16日宣布，日本綜合貿易公司伊藤忠商事（ITOCHU Corporation）加入電子紙生態圈。E Ink攜手伊藤忠商事將於日本及全球市場擴大電子紙應用領域。

元太的電子紙技術具備超低耗電、持續顯示不耗電的節電特性，有助於全球各個城市在落實智慧城市願景下，達成環境永續的碳中和目標。伊藤忠商事遵循聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）制定的企業經營策略，與電子紙的節電與環境友善特性相互契合，促成本次合作。

伊藤忠商事首個電子紙專案為推出自有品牌的電子紙筆記本（eNote）。此電子紙筆記本專案，由元太、伊藤忠商事與元力電紙平臺 （Linfiny）共同合作，元太提供電子紙顯示技術，Linfiny公司則提供其用於電子紙筆記本硬體與設計的專業解決方案，伊藤忠商事則運用其全球銷售網路進行銷售。