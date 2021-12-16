軟體銀行集團創辦人孫正義昨天表示，接獲正在國際太空站旅行的日本時尚大亨前澤友作致電，通話一度斷訊，自己嘗試回撥，但對方「超出訊號服務範圍」，所幸兩人最終成功連線。

64歲的孫正義與46歲的前澤友作有多年交情；前澤友作靠時尚電商ZOZO躋身富豪之列，軟銀旗下的日本雅虎（Yahoo）於2019年收購ZOZO。

孫正義在他擁有290多萬名追蹤者的推特（Twitter）帳號發文表示：「太空人前澤打到我手機但斷訊了！！我試圖回撥但他超出（訊號服務）範圍…」

接著，孫正義再發文更新後續情況：「前澤打到我手機的通話終於連上線！！他平安沒事真是太好了！！夢想成真的感覺真好！！」 他用了許多日本年長者使用手機時喜愛傳送的紅色驚嘆號。

此外，前澤友作也致電軟銀董事川邊健太郎；川邊健太郎在推特上說，自己正在洗澡，突然接到了來自太空的電話。

路透社報導，前澤友作踏上國際太空站（ISS）之後還將參與SpaceX登月之旅，他的炫耀性消費作風與孫正義謙遜的公眾形象形成對比，但這兩位億萬富翁都喜歡在社群媒體上分享心情。

身處國際太空站的前澤友作在社群媒體大量發文，分享他的太空日常生活，包含刷牙以及使用零重力馬桶。

在一則YouTube影片中，前澤友作展示他帶上國際太空站的日本暢銷漫畫「宇宙兄弟」，最終更不禁落淚。

這部漫畫描繪在不久的將來，一對日本兄弟追求登上太空的童年夢想，而前澤友作也以這趟國際太空站之旅，實現兒時的太空人夢。