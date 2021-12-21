因為日本消費者以及企業對新冠疫情未來發展趨向樂觀，故當地政府在21日也認為12月景氣好轉。同時，這也是17個月以來經濟復甦首次被看好。

雖然供應鏈短缺問題仍在，原物料價格也持續在高檔，不過，日本服務業因疫情趨緩生意已漸漸回溫。上季，日本經濟成長(GDP)衰退的程度頗令市場跌破眼鏡。不過在9月底解除緊急狀態後，專家學者認為，2021年最後一季的GDP反彈幅度可望較大些。

21日，日本政府表示，隨著新冠病毒威脅性日漸縮小，當地景氣正回到正軌中，不過，還是會緊盯新冠病毒對歐美市場的最新影響。同時，日本政府也連續第2個月看好民眾消費力道成長。

日本政府解釋，從餐飲到娛樂的服務業繼續復甦，因供應鏈問題漸漸好轉下，汽車銷售量又見反彈，所以才將消費力上調。

由於日本央行每季製作的短觀報告顯示，日本服務業信心已來到兩年新高，當地政府也調升日企展望。還有坊間職缺增加，日本15個月以來首次將就業評估升等。

不過，日企資本支出，尤其是軟體投資方面，第3季卻有放慢跡象，部分原因也是新冠疫情所造成的。另外，因新屋開工率不高，日本27個月以來首次下修營建後市看法。

至於對生產以及物價等其它經濟成長因素的看法沒變，日本12月評估維持根11月一樣。但是，供應鏈供貨短缺問題與原物料價格波動還是會造成負面影響。為了進一步扶持景氣復甦，日本國會20日通過一項創紀錄大規模的3170億美元預算追加案，其中也包括對當地家庭以及企業的金援支出。