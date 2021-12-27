強烈寒流發威，日本近畿北部降下驚人暴雪，造成交通大亂、國內上百航班停飛，一列JR西日本琵琶湖線電車也因此暫停運行，就有乘客拍下電車門打開的壯觀場面，只見積雪高度已經堆到車門一半，超扯畫面驚呆眾人。

綜合日媒報導，日本滋賀縣的降雪幅度創下史上新高，26日晚間6點的積雪量達44公分，不僅造成國內156個航班被迫取消，部分高速公路路段也暫時封閉；27日上午8點的積雪量更來到71公分，幾乎是半個成人高，和往年單日僅有2公分相比，足足差了35倍，但氣象局預估，入夜後暴雪將持續增強，因此紀錄恐再提升。

對此，不少日本網友也在推特上回報積雪狀況，其中就有網友拍下電車上的震撼雪景，畫面中可見，當JR西日本琵琶湖線電車行經至河瀨站時，因為風雪太大，不得不停止運行，沒想到電車門打開後，外面的積雪已經堆到車門一半高度，就算乘客想破雪而出，恐怕也是困難重重。

照片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「這個量太扯了」、「完全感受到了絕望」、「北海道也沒這麼慘」、「原來是這種情況，昨晚站在大阪月台上被凍僵卻沒有一台電車來」、「從東京人的角度來看，這完全是不同的世界」；不過也有眼尖網友發現，還是有人下車，「雪上面有好多腳印！」