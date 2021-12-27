日經新聞27日報導，近3分之2的日本民眾支持岸田首相一連串抗疫措施，包括暫時封境避免新冠病毒大肆入侵。

該民調指出，岸田內閣的支持度提升至65%，比一個多月前還要再增加4個百分點。其中，有61%日本受訪者，對於岸田的抗疫措施給予正面評價。這是自2020年2月開始有這份抗疫民調後，日本政府得到最多民眾支持的一次。

就在Omicron問世不久後，岸田就於11月底宣布，外國旅客禁止進入日本一個月。上周，岸田又將此旅行限制令延長至當地新年假期結束。

岸田於10月才上任，接替前任日相菅義偉。菅義偉在短短一年的任期內，就是因為無法抑制新冠病毒大幅擴散，遭到日本民眾天怒人怨，在支持度如雪崩般每況愈下，最後才不得不黯然下台。

根據統計在最近幾周，日本每天僅有數百位新確診者，遠遠低於8月份的高峰期。當時曾傳出，一日就有高達2萬多位日本民眾感染到新冠病毒。