日本延長邊境管制措施至明年初 18:292021/12/19 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本首相岸田文雄指示，因應新冠變異株Omicron蔓延而採取的邊境管制措施，原本截至年底暫定一個月的期間，將至少延長到明年年初。 日本首相岸田文雄18日向媒體表示，在弄清楚該病毒之前，將視年末年初的情況再考慮之後的舉措。 根據這項臨時措施，日本政府除了禁止來自全世界的外國人新入境之外，還要求從特定國家和地區回國的日本人等在指定住宿設施隔離。 春節境外返鄉估1.2萬人 南市府嚴陣以待 金融史上的今天：亞洲開發銀行成立 #延長 #邊境管制 #岸田文雄 #日本首相 #措施 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼50周年慶 聚焦與日本合作 04:102021/12/19 專題周報 《金融》推動公平待客 這年齡層不能少 14:312021/12/19 財經 上班族不愛喝酒社交 04:102021/12/19 專題周報 印度對美俄採兩手策略 04:102021/12/19 產業特刊 4大公投全遭否決 日媒最關注這件事 22:332021/12/18 國際 Global Mall首祭12月最強優惠 百貨最大燒肉專門店進駐中和店 10:292021/12/19 生活 日本外務省將新設 台灣問題企畫官 04:102021/12/18 國際大事 六都房市熱過頭 銀行11月新增房貸將續增 04:102021/12/19 專題周報 社評／明年大陸經濟 穩中要求變 04:102021/12/19 焦點新聞 四大公投前夕...只顧選民忘了股民 當沖降稅三讀 再等等 04:102021/12/18 財經要聞 台北馬》勇奪國內女子第一 曹純玉亞運達標 15:322021/12/19 體育 財經熱門新聞 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 美國學者：台應以自毀半導體業阻大陸入侵 大陸軍事專家王雲飛：這是個要求台灣先自殺的餿主意 - 產業財經 - 旺報 華為遭殺剩半條命！任正非曝跟老美對幹 大陸唯一武器 - 財經 新北一哥易主！這區房價突破天際 他嚇：全面超越板橋了 - 財經 丟了華為 台積電第二大客戶是誰？這家搶當老二令人意外 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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