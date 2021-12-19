日本首相岸田文雄指示，因應新冠變異株Omicron蔓延而採取的邊境管制措施，原本截至年底暫定一個月的期間，將至少延長到明年年初。

日本首相岸田文雄18日向媒體表示，在弄清楚該病毒之前，將視年末年初的情況再考慮之後的舉措。

根據這項臨時措施，日本政府除了禁止來自全世界的外國人新入境之外，還要求從特定國家和地區回國的日本人等在指定住宿設施隔離。