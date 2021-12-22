為鼓勵民間企業投資，政府先前祭出「投資台灣三大方案」，原定延長至年底，行政院會擬明日院會拍板，將再延長至2024年底，此次加碼貸款額度、利率補貼、年限等，行政院將於明日院會後對外說明。

「投資台灣三大方案」提供土地租金優惠、專案貸款等協助措施，其中，「根留台灣」與「中小企業」兩大方案貸款額度已用罄，行政院蘇貞昌7月於行政院會拍板，「投資台灣3大方案」續辦至年底，並加碼1500億元的貸款額度，相關經費由國發基金支應辦理。

「投資台灣三大方案」自2019年推動至今約兩年半，由於國內投資踴躍，「根留台灣」與「中小企業」兩大方案貸款額度於今年3月皆已用罄，政院決定「根留台灣」方案貸款額度再加碼500億元額度，合計額度達1300億元；「中小企業」方案將加倍原有額度，新增額度1000億元，總計額度達2000億元。

據悉，國發會、經濟部等相關部會已向行政院長蘇貞昌報告，蘇揆同意投資台灣三大方案再延長三年，方案包括歡迎台商回台投資行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案及中小企業加速投資行動方案，政府提供優惠貸款、土地租金優惠、水電等單一窗口服務。

經濟部原本設定「投資台灣三3大方案」的回流資金可達1.5兆元，本月初已達標，截至本月10日，3大方案已吸引1100家企業超過1兆5454億元投資，預估創造12萬3038個本國就業機會。