土耳其貨幣危機愈演愈烈。即便通膨飆高，土國央行16日宣布降息1個百分點，為連續第4個月降息，基準利率由15％跌至14％。里拉匯價再貶至新低，兌美元跌穿15關口，觸及15.5970里拉兌1美元。

土國通膨率在11月升高到20％以上，而不斷降息之下，該國貨幣自9月以來已累計貶值40％。