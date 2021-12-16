土耳其央行再降息4碼 里拉崩至新低 19:512021/12/16 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其貨幣危機愈演愈烈。即便通膨飆高，土國央行16日宣布降息1個百分點，為連續第4個月降息，基準利率由15％跌至14％。里拉匯價再貶至新低，兌美元跌穿15關口，觸及15.5970里拉兌1美元。 土國通膨率在11月升高到20％以上，而不斷降息之下，該國貨幣自9月以來已累計貶值40％。 央行第4波打炒房更恐怖 第3戶以上房貸降至4成 第三戶房貸大降至4成 預售屋恐掀倒屋潮賣回建商 #里拉 #降息 #新低 #土耳其央行 #再降息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電今除息 台股多空拔河 04:102021/12/16 財經要聞 央行4度出重手 楊金龍：打炒房不會到此為止 19:172021/12/16 財經 聯準會縮減購債加快退場 估明年升息3次 08:052021/12/16 財經 11月人民幣存款 終結連三降 04:102021/12/16 金融．稅務 Fed加速退場 台積電秒填息 台股漲逾150點 09:062021/12/16 財經 滿足年底流動性 人行續做MLF 04:102021/12/16 全球財經 台積電開盤漲8元秒填息 首推N4X先進製程技術 09:472021/12/16 財經 《美股掃瞄》加速減債2022開始升息 美股翻紅全收高 10:202021/12/16 財經 《國際經濟》紐西蘭Q3經濟展現韌性 央行再升息機率高 12:162021/12/16 財經 挪威央行升息1碼至0.50％ 明年3月再升息 19:222021/12/16 財經 學者觀點－當沖降稅不宜常態化 04:102021/12/16 專題周報 財經熱門新聞 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 央行第4波打炒房更恐怖 第3戶以上房貸降至4成 - 財經 勞工注意 9大新制明年上路！勞保年金請領年齡調高 - 財經 央行4度出重手 楊金龍：打炒房不會到此為止 - 財經 - 中央社 1分鐘讀財經》美掐死陸半導體龍頭 2大台廠躺著賺 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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