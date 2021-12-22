肝癌是國人最常罹患的癌症之一，每年奪走4000到6000人性命，高雄長庚醫院放射科團隊引進釔90微球體注入肝臟技術，進行「體內放射療法」，可以有效「降期」癌症期別，再配合切除肝腫瘤或移植換肝手術，大大提高患者的存活率。

高雄長庚醫院放射診斷部及肝臟移植中心教授鄭汝汾指出，釔90是一種帶有放射線物質的玻璃微球體，細如髮絲，從鼠蹊部股動脈注入肝臟後，微球體會滯留在供應肝腫瘤養分的血管中，針對肝腫瘤進行約2星期的放射性照射，藉由β射線近距離殺死腫瘤細胞，藉以達到「降期」的效果，甚至能完全殺死癌細胞。

鄭汝汾表示，長庚醫院先前收治一名66歲肝癌四期女病患，由於8公分大小的左肝腫瘤緊貼肝中靜脈，在無法手術的情況下，施以釔90微球體注入肝臟，進行體內放射療法有效殺死癌細胞後，再進行切除肝腫瘤患部，術後情況良好，觀察1年後並未再復發，未來將再評估是否進行換肝。

另名31歲女性右肝第六段有顆腫瘤，於台中切除後，經標靶免疫療法控制半年後復發，因此南下高雄長庚就醫，檢查發現她的肝布滿許多小顆惡性腫瘤，接受釔90體內放射療法後，復發的小腫瘤幾乎全數壞死，後來由胞兄捐肝救治，術後情況也相當良好。

高雄長庚醫院放射診斷部醫師黃柏勳指出，美國芝加哥西北大學紀念醫院使用釔90微球體超過15年，且有上千位病患長期追蹤的經驗，都有良好成果，接受釔90及肝臟移植病患的3年整體存活率高達84％，釔90微球體治療法已成為他們的第一線局部治療方法。

此外，釔90治療法除了比其他栓塞治療與口服標靶藥物療效更好外，副作用也較低，放射診斷部及肝臟移植中心助理教授余俊彥醫師說明，利用釔90微球體治療法，常見的疲倦感、疼痛、噁心嘔吐及膽色素上升等副作用會大幅降低，且3年存活率則大幅提升，讓原先不適合肝臟移植或手術切除的病人，有機會進行手術治療，甚至換肝。