32歲的蔡先生臉上泛紅的病灶，透露出他長年飽受乾癬所苦的處境。皮膚科醫師指出，全台有超過10萬名乾癬患者，由於疫情期間回診情況不穩定，加上最近天氣變冷，正是乾癬好發季節，許多患者面臨復發或病灶惡化的情形，務必積極和醫師討論並尋求適合自己的治療方式，就有機會達成病灶「清零」目標。

蔡先生是重度乾癬患者，13歲時因頭皮紅腫、有皮屑就醫，被診斷為脂漏性皮膚炎，多次治療不見好轉，隨著升學壓力增加，皮膚症狀也逐漸惡化，蔓延至軀幹和四肢，到大醫院就診才確診為乾癬。大面積的皮膚病灶不僅嚴重影響外觀，更讓蔡先生慘遭同儕霸凌，甚至被老師當眾羞辱，讓他內心大受打擊，求學之路因此中斷。

十幾年來，蔡先生嘗試了類固醇、A酸、焦油等傳統治療，病況卻反覆發生，甚至併發乾癬性關節炎，當時擔任廚師的他，別說是甩鍋炒菜，連基本的爬樓梯都有問題。8年前一次感冒導致乾癬病灶大發作，他形容「全身只剩手掌和腳掌完好」，關節一彎曲就撕裂流血，嘴角和眼角也裂開，簡單的眨眼、微笑動作都成問題，只能像企鵝一般走路，住院2個多月才控制下來。

台北長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠坦言，許多病人因為擔心治療帶來的副作用，或是之前曾經治療過但效果不佳，而導致退縮，不願意再治療；近年來針對中重度乾癬患者，已有更精準的治療方式，呼籲患者「不要灰心」，雖然乾癬無法根治，但有機會達到病灶「清零」目標。

台大醫院皮膚科醫師蔡呈芳說明，輕度乾癬患者可透過外用藥膏、局部照光治療或口服藥物改善，而中度至重度乾癬患者需要全身性治療，除口服藥物和全身性照光治療外，也可使用健保給付的生物製劑。規定，中重度乾癬患者如經口服藥、照光治療無效，即可申請生物製劑健保給付，目前全台約2000多人使用。

黃毓惠坦言，目前的給付條件還有進步空間，一次生物製劑療程僅限2年，之後就需要「下車」，如在半年內復發，才得以重新申請，不僅讓病患飽受病灶反覆的困擾，經歷治療空窗期後，治療效果更會打折扣；如不想中斷治療，就得選擇一年自費40萬元。她期盼如果未來健保財務更穩定，可以讓患者獲得不中斷的治療，與乾癬疾病和平共處。