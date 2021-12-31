新華社今報導，大陸國務院副總理孫春蘭於29日到陝西省西安市調研指導疫情防控工作，深入疫情重的雁塔區社區、核酸採樣點、隔離場所、定點醫院等，實地了解核酸篩查、流調排查、轉運隔離、患者救治、社區封控、物資保障等情況，慰問奮戰抗疫一線的廣大醫務人員和幹部群眾，加快推動重點防控任務的落實。

她強調，中共中央、國務院高度重視西安疫情防控工作，十分關心西安人民、陝西人民的健康安全。各方面要進一步把思想和行動統一到習近平總書記關於疫情防控的一系列重要指示上來，落實李克強總理的批示要求，態度堅決、科學精准、處置高效，刻不容緩落實各項防控措施，不折不扣做到應檢盡檢、應隔盡隔、應治盡治。

當前西安疫情嚴峻複雜，正處於防控的關鍵時期。孫春蘭強調，要加強核酸篩查的組織，優化採樣、檢測環節組織銜接工作，提高檢測結果報送速度，採取針對性更強更有力的防控措施，對風險人員應隔盡隔。現在西安社區傳播風險仍然存在，要加快流調、快速鎖定風險人員，預分多備隔離房間，加強社區、轉運、隔離點的銜接，第一時間把密接者管控到位，做到日清日結，切實阻斷疫情傳播。針對西安高校發生的聚集性疫情，各高校建立防控工作專班，壓實屬地和部門監管責任，迅速開展風險排查，把密接人員全部集中隔離，即時做好環境消殺，嚴防再發生聚集性疫情，妥善解決好考研學生等滯留西安外地人員問題。

孫春蘭說，現在西安物資供應保障是充足的，關鍵是充實社區工作力量，打通服務保障「最後一百公尺」，解決好居民生活保障和就醫用藥需求。要精心救治和護理每一位患者，堅持同質化、規範化治療，做好營養保障、心理疏導和人文關懷，幫助患者早日康復。人民群眾對疫情防控非常支持配合，我們有充足的防護物資、快速的檢測手段、有效的治療方案，特別是有中共領導的制度優勢，只要堅決貫徹「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針，壓實「四方」責任、落實「四早」要求，把各項防控措施落細落實落到位，就一定能夠早日控制住疫情。