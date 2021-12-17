新北市文化局與桃園大眾捷運股份有限公司合作打造泰山站「FUN舞空間」，副市長謝政達今（17日）宣布正式啟用。（葉書宏攝）

新北市文化局與桃園大眾捷運股份有限公司合作打造泰山站「FUN舞空間」，副市長謝政達今（17日）宣布正式啟用。（葉書宏攝）

新北市文化局與桃園大眾捷運股份有限公司合作打造泰山站「FUN舞空間」，副市長謝政達今（17日）宣布正式啟用。文化局表示，這是新北市規畫的第5處街舞空間，以地方文化特色融入街頭塗鴉藝術，展現青春活潑之氛圍。

謝政達、文化局局長龔雅雯、桃園捷運公司總經理鄭德發，以及新泰地區之學校、街舞表演團隊等共同按下音響啟動鈕，用音樂邀請大家一起來跳舞，也象徵街舞空間正式啟用。

謝政達表示，為推廣全民街舞運動，新北市將在111年內建構出9座便捷性高、舒適練舞場地，這次規畫的第5處街舞空間，由泰山在地產業文化「娃娃」為發想，以地方文化特色融入街頭塗鴉藝術，結合跳舞播放音樂的收音機圖像，打造街頭文化創意空間，成為泰山區街舞新據點。

今天開幕邀請空空把西非擊鼓樂團、牙買加黑人專業舞團等，帶來非洲鼓融合街舞的精彩演出，還有多組學校團隊輪番上陣，秀出青春街舞魅力。

市府推動「新北FUN街頭」街舞大賽，迄今已辦理13屆，霹靂舞組更列入2024巴黎奧運積分賽項目之一，為推廣全民街舞運動，近兩年已打造捷運板橋站和十四張站、新莊國民運動中心等，結合現有94個校園練舞空間，提供給本市147個熱舞社團使用，讓新北市政府成為大家實現夢想背後的支持力量。相關活動訊息可持續關注新北市文化局官網，或於臉書粉絲專頁「新北市文化局」查詢。