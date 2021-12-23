新北市觀光旅遊局23日晚間舉辦2021碧潭地景裝置點燈儀式，今年以風靡全世界的「角落小夥伴」為主題。（新北市觀旅局提供／葉書宏新北傳真）

新北市觀光旅遊局23日晚間舉辦2021碧潭地景裝置點燈儀式，今年以風靡全世界的「角落小夥伴」為主題。（新北市觀旅局提供／葉書宏新北傳真）

新北市觀光旅遊局23日晚間舉辦2021碧潭地景裝置點燈儀式，今年以風靡全世界的「角落小夥伴」為主題。（新北市觀旅局提供／葉書宏新北傳真）

新北市觀光旅遊局23日晚間舉辦2021碧潭地景裝置點燈儀式，今年以風靡全世界的「角落小夥伴」為主題。（新北市觀旅局提供／葉書宏新北傳真）

新北市觀光旅遊局23日晚間舉辦2021碧潭地景裝置點燈儀式，今年以風靡全世界的「角落小夥伴」為主題，15公尺高的蜥蜴與母親水上地景浮現碧潭水面，可愛又療癒，將展至明年3月24日，為期92天，歡迎民眾到碧潭體驗角落小夥伴的獨特魅力。

受到疫情影響，民眾無法出國玩，在耶誕節前夕，觀旅局特別邀請全球知名「角落小夥伴」來台，結合碧潭溪面美麗的自然景致，規畫療癒人心的「來！碧潭小角落」地景裝置。

觀旅局長蔣志薇表示，很高興能看見碧潭迎來角落小夥伴，讓角落小夥伴的可愛身姿結合碧潭美麗的山水景緻，非常適合親子共賞，也希望透過與日本知名IP的結合，推廣新北市美麗的城市風光給大眾，增加新北市的國際能見度，並帶給民眾一個療癒又難忘的驚喜體驗。

其中15公尺高的蜥蜴與母親水上地景浮現碧潭水面，蜥蜴安心依偎在母親背上，溫馨的親情畫面，還有角落小夥伴們陪伴的友情場景，白天為民眾帶來活潑歡樂的氣氛，晚間6時至10時則點亮溫暖療癒的光輝，照亮碧潭療癒民眾的心靈。

自12月23日點燈後，為期92天的展演過程中，將搭配「一起尋找角落小夥伴」答題抽獎活動，每個月抽出10名驚喜獎賞。

觀旅局表示，今年碧潭地景裝置以角落小夥伴來到碧潭溫馨團聚為主題，帶出蜥蜴與母親的「親子」意象，以及角落小夥伴總是在一起的「夥伴」概念，傳遞珍惜家人、夥伴同心在一起的歡樂氛圍。

此外，也歡迎民眾到碧潭和美山步道，沿著新店溪自行車道騎乘自行車，欣賞碧潭吊橋光雕，體驗全台唯一的人力擺渡，體驗不同的新店旅程。