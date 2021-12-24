田尾鄉公所今年首度攜手「東野良田」返鄉青年團隊，26日除了將在鄉幼旁的休耕稻田舉辦親子焢窯，還有在地青年們激盪創意打造的各種地景藝術裝置，夕陽餘暉下的超大斗笠十分吸睛。（田尾鄉公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

田尾鄉台一線中山路以東還有7、8個農村，鄉立幼兒園旁就有許多稻田，經過返鄉青年團隊的創意打造下，白鷺鷥田藝術裝置十分吸睛。（田尾鄉公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

田尾鄉台一線中山路以東還有7、8個農村，鄉立幼兒園旁就有許多稻田，返鄉青年團隊「東野良田」結合在地青年、社區民眾、大學畢業新鮮人，，積極參與地方創生。（田尾鄉公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

田尾鄉公所26日將舉辦冬令休耕親子焢窯活動，還結合返鄉青年團隊「東野良田」運用農村在地現有資材，在休耕農田大玩創意地景、裝置藝術；田尾鄉長林守政說，歡迎在地民眾、外地遊客一起來同樂，感受魅力花鄉不一樣的農村藝術風情。

不同於休耕時期波斯菊花海等花田景觀，這是田尾花鄉首度辦理焢窯活動，也讓鄉民特別有新鮮感，親子焢窯活動迅速報名額滿，除了在鄉立幼兒園旁富農路上的休耕稻田舉辦焢窯，公所還特別協調稻農與地主，在稻田裡同步展示許多以現成稻梗等農業資材，打造的創意裝置藝術。

林守政說，田尾鄉民多數都以務農為主，多數是切花、盆栽與園藝業者，但也有種植水稻、蔬果的傳統農民；利用休耕期辦焢窯，盼推廣食農教育，傳達農地飲食文化的珍貴價值，也讓小朋友們學習對食物、生產者和環境的尊重與感恩。

東野良田團隊成員賴正晃說，幾年前返鄉經營藍染工作室，今年因疫情因素而創設了臉書粉專，邀集志同道合的返鄉青年合作，12月起陸續開辦十梯次培力工作坊，共吸引4、5百人次參加，有青農、應屆畢業生和社區居民，一起踏查認識故鄉村莊，學習各種地方創生、美麗田野藝術的專業課程，腦力激盪。

從事園藝景觀設計的謝釋龍說，多數人對田尾的印象多是怡心園周邊公路花園商圈，其實台一線中山路以東還有7、8個村落，這次特別選定鄉幼旁的休耕稻田作為天然展場，將以稻草、帆布、鋁線、PP板等素材，打造超大稻草斗笠、白鷺鷥、帳篷、工作桌等工藝創作，展現工作坊集思廣益地的豐碩成果。