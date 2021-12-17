英國和澳洲已經簽署一項自由貿易協定，預計最終將推動約100億英鎊(約133億美元)的雙邊貿易，取消關稅，並允許服務業專業人士更自由的流動。

英國對澳洲葡萄酒取消關稅，並對牛肉實施一定的免稅配額，將有助於受中國封鎖打擊的澳洲出口商，轉向對英國銷售。英國的威士忌、汽車、糖果和化妝品將在澳洲逐步取消關稅。

澳洲總理Scott Morrison表示，這是除了紐西蘭之外，澳洲與它國締結最全面和最雄心勃勃的自由貿易協定。

澳洲99%出口到英國的商品將取消關稅，價值約在92億澳元(約66億美元)，其中對每年4300萬澳元的葡萄酒將取消關稅。此前澳洲與中國發生外交戰，中方首先對澳洲葡萄酒和農產品進行制裁。澳洲政府此後一直尋找新的出海口。

澳洲貿易部長Dan Tehang說，英國將協助澳洲葡萄酒產業復甦，以葡萄酒出口量計算，英國已經超越美國，成為澳洲最大出口目的地。

澳洲最初的牛肉免稅配額為3.5萬噸，10年後將完全取消關稅。

英國將鼓勵企業到澳洲投資，並將擴大工作假期計畫，允許35歲以下澳洲青年到英國工作3年。

在截至2021年6月的一年裡，英國和澳洲雙邊的商品和服務貿易總額為145億英鎊，澳洲是英國第21大貿易夥伴，占英國貿易總額1.2%。

自貿協定雖只佔英國3兆美元經濟的一小部分，但是為英國脫歐之後首個從零開始起步談判和完成的自貿協定。

英國將該協定視為朝向跨太平洋貿易協定成員的重要一步，將經濟重心從歐洲轉向以專業服務需求為主的經濟體。

今年稍早當該協定宣布之時，英國農民抱怨，協定將讓他們面臨來自澳洲農民的競爭，澳洲生產商可能會排擠英國本土的肉製品。英國則說，該協定有保護農民的措施。

除牛肉外，澳洲的糖和羊肉還將享受初始的免關稅配額，而所有關稅將分別在8年和10年後取消。(飲酒過量 有礙健康)