全國性公民投票今(18)日舉行投票，投票時間至下午4點為止，此次公投共計有4案，分別是重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁。對此，「宅神」朱學恒分析認為，他個人預測，截至最後投票結果，將可能會是3個同意、1個不同意。但4個公投案都不會通過，不通過的原因在於沒有跨過25%的門檻。

宅神朱學恒今(18日)在《TVBS》政論節目「新聞大白話」談及王力宏外遇傳聞及四大公投開票，他表示，有許多長輩質疑王力宏影響年輕人投公投票，但實際上並沒有什麼影響，純粹是因為公投整體氛圍太冷，能討論的話題，就只剩下王力宏，至於為什麼冷？就和論述能力有關。

台北市天玉里開票作業。(圖/記者 葉宣婕現場拍攝)

宅神也在節目中不負責任預測，他個人觀察，到晚上10點開票結果，應該會有3個公投案，同意票多於不同意票，但4個公投案都不會通過，不通過的原因在於沒有跨過25%的門檻，而3個同意基本上是能讓國民黨保底，在2022能有一戰的能力，如果3個都被不同意超車，那國民黨大概就可以解散了。

而據中時新聞網統計，截至下午16時45分，最新票數統計，四大案開票數字如下：

★重啟核四：同意199214、不同意243598

★反萊豬：同意195825、不同意224754

★公投綁大選：同意198052、不同意229473

★珍愛藻礁：同意199406、不同意234687