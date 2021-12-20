重啟核四公投未過關，有民間企業創辦人指明年一定會缺電，台北市長柯文哲20日表示，公投重點不是投票重點是解決問題，核四不蓋、核二三也要停掉，核電占目前發電量12％，產業要發展，但又要發展高耗電產業，這個拿掉、那個拿掉，最後真的要「用愛發電」。

民間企業創辦人說明年一定會缺電，但外界認為就算核四通過也沒辦法立刻發電。柯文哲今指出，缺電這實在太複雜，因為民生用電占總電量20％，70％是工業用電，真的要解決要用差別費率，就是電價依不同時間費率不一樣，逼迫大的用電戶晚上作業，這也會大幅改變人的生活習慣。

柯文哲指出，用電有波峰、波谷，所以採「削峰平谷」，以後耗電的電廠全部晚上大夜班作業，大家很多生活習慣跟著改變。

他說，公投重點不是投票，重點是解決問題，投完票後問題沒有解決，核四不蓋、核二三也要停掉，核電占目前發電量12％，往後要怎麼辦？再來台積電已經占5％總用電量，等它蓋好，有人說會提升至8％、10％，產業要發展，但又發展高耗電產業，這個拿掉、那個拿掉，最後真的要用愛發電。