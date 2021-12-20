張姓女子提告指控，與王姓男子1995年離婚後，王男卻帶著在大陸外遇生子而與她離婚的潘女及其子，住進名下房屋不願搬離，台北地方法院認定張女有房屋所有權，判決王男等人須返還房屋。可上訴。

張女與王男在1974年結婚、1995年離婚，離婚時並未約定雙方財產的分配方法，之後，王男與潘姓女子在2016年結婚，但卻與潘女及其子住在登記於張女名下的房屋，張多次催討要求搬離，對方置之不理，她於是提起請求遷讓房屋。