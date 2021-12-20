前夫帶當年小三與私生子霸房不還 她提告討回房屋 14:272021/12/20 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 張姓女子提告指控，與王姓男子1995年離婚後，王男卻帶著在大陸外遇生子而與她離婚的潘女及其子，住進名下房屋不願搬離，台北地方法院認定張女有房屋所有權，判決王男等人須返還房屋。可上訴。 張女與王男在1974年結婚、1995年離婚，離婚時並未約定雙方財產的分配方法，之後，王男與潘姓女子在2016年結婚，但卻與潘女及其子住在登記於張女名下的房屋，張多次催討要求搬離，對方置之不理，她於是提起請求遷讓房屋。 蕾神之錘若再來 鬧上法庭非王能承受 王力宏吐離婚協商細節 轟李靚蕾恐嚇「不配合就毀你事業」 #離婚 #王男 #房屋 #提告 #指控 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王力宏恐懼李靚蕾5年還「無套生3胎」洗白金句反黑化 10:302021/12/20 娛樂 王力宏鬆口道歉了 媒體人曝危機處理最大禁忌 13:202021/12/20 政治 高中女友分手 他暴怒網傳性愛片：懷我種感覺如何 09:332021/12/20 社會 信義房屋千萬超業謝秀娟 只用真心 11:542021/12/20 財經 蓋世英雄不認錯 企圖用豪宅收買前妻 04:102021/12/20 焦點要聞 徐若瑄捲王力宏離婚案 好友楊謹華低調回答 13:202021/12/20 娛樂 全台首例！偷用2台大醫科生榜單打廣告 補教班主任慘了 08:252021/12/20 社會 Yumi熱戀賭王兒時間軸曝光 重疊裸照私聊王力宏：被綠了 11:172021/12/20 娛樂 王力宏道歉了！宣布暫退演藝圈 4億吾疆過戶李靚蕾 12:222021/12/20 娛樂 李靚蕾亮離婚協議駁斥索討8.8億 怒飆王力宏：讀者不是傻子 03:142021/12/20 娛樂 李靚蕾凌晨反擊王力宏：不知悔改 再爆他有「性成癮」人格 01:522021/12/20 娛樂 社會熱門新聞 李靚蕾只要證明「這件事」 王力宏難逃賠錢命運 - 社會 迷途翁原地打轉3小時 機智警從對話中找線索 - 社會 王力宏不道歉李靚蕾喊告誹謗 律師直指她握2大告贏關鍵 - 社會 台大男面試華碩遭羞辱 律師PO文竟釣出本尊親回10字大爆料 - 社會 高雄驚傳殺人棄屍 男放款遭殺害丟包山區 兇手自首尋獲遺體 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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