櫃買中心20日表示，龍燈環球農業科技公司之（4141，簡稱龍燈-KY）上櫃轉換公司債自12月21日起暫停交易。

龍燈環球農業科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃轉換公司債自12月21日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。