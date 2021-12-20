龍燈上櫃轉換公司債 12／21暫停交易 18:052021/12/20 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心20日表示，龍燈環球農業科技公司之（4141，簡稱龍燈-KY）上櫃轉換公司債自12月21日起暫停交易。 龍燈環球農業科技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃轉換公司債自12月21日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 15檔投顧點將 拚金牛甩尾 財報發布前 禁止董事交易股票 #龍燈-KY #龍燈 #上櫃 #轉換公司債 #暫停交易 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紘康 開放融資券交易 04:102021/12/20 證券．權證 股匯雙殺 新台幣跌至近一個半月新低 16:502021/12/20 財經 美QE縮減後 台股電子最神勇 04:102021/12/20 投資理財 群益證券本周看好半導體、遊戲NFT等五類股 09:092021/12/20 財經 《興櫃股》華上生醫2億元籌資 加速推動旗下產品進度 17:222021/12/20 財經 商湯科技重啟IPO 預期12/30掛牌 13:182021/12/20 財經 台灣ETC BOT案 成功輸出泰國 助打造智慧高速公路 04:102021/12/20 投資理財 中龍鋼鐵董事會決議 111年發行無擔保公司債最高100億 17:312021/12/20 財經 生醫併購交易金額 有望成長 14:332021/12/20 財經 《電子零件》全漢發新品 明年不會比今年差 10:002021/12/20 財經 氫能概念股牛氣衝天 04:102021/12/20 全球財經 財經熱門新聞 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 Omicron血洗美股！盤前又殺600點 他沒在怕斷言空軍下場 - 財經 王力宏過戶「4.8億吾疆」不必課贈與稅 李靚蕾須納所得稅 - 財經 巴菲特給子女的10個投資忠告 最重要是這一點 - 財經 東風裕隆倒帳 國銀損失32億 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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