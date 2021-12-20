特斯拉電動車的安全性一直以來有目共睹，撞擊測試都有良好評分，但涉及自駕功能的車禍事件頻傳，更引來美國監管機構調查，不過特斯拉自駕功能在這次事件中竟幫上了大忙。美國費城1名孕婦在車陣中破水，丈夫在危急時刻開啟自駕模式，最終幫忙妻子完成接生，全球首位「特斯拉寶寶」就此誕生。

美國費城詢問報報導，今年9月時，費城一對夫妻基廷（Keating Sherry ）和伊然（Yiran Sherry）準備送大兒子前往學校，未料懷孕的妻子伊然羊水突然破了，基廷載往醫院時又遇上堵車，連忙啟動自駕模式，幫忙妻子接生，即便他完全不懂如何接生，但孩子仍然安全出生。

事實上伊然早有預感寶寶即將出世，她回憶當天狀況，早上8點30分時她正在洗衣服，並為兒子上學前做準備，但就在沒多久，她羊水突然破裂，向基廷提議先載兒子去學校，再回來接她，但被基廷一口回絕，認為生小孩事大，不能再拖了。

宮縮的劇烈疼痛讓伊然難以行動，在基廷的攙扶下坐上副駕駛座，但在出發後，又被堵在尖峰時段的車陣之中，基廷啟動自駕模式分擔開車的任務，讓他有餘力可以不時去照料他的妻子。

在奮力的接生過程中，基廷不斷地對伊然說「專心呼吸」，握著伊然的基廷感覺自己的手快要被捏碎了，在他們回憶中，平常只需短短20分鐘的車程，宛如耗時2個小時之久。

小孩最後在特斯拉車上安全誕生，在抵達醫院時，護士已經等候多時，急忙衝上前在汽車前座就剪斷臍帶，並確認寶寶的嬰兒狀況，「她很健康，恭喜」，基廷聽了也鬆了一口氣。