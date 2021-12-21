大陸半導體旗艦業者紫光集團的破產重整風波仍未平息。紫光集團20日公告稱，為了順利穩妥推進公司司法重整程序，已於12月16日向北京一中院提交「資產保全申請書」，請求北京一中院凍結清華控股持有的公司51％股權（對應認繳註冊資本3.42億元），以及健坤集團持有的公司49％股權（對應認繳註冊資本3.28億元)。

澎湃新聞網21日報導，12月19日，以紫光集團董事長趙偉國為首、紫光集團第二大股東健坤集團發布「致紫光條件全體債權人公開信」，提出擬公開出售紫光集團部分資產，疊加自有資金，一次性全額清償所有債權人本息，並且近期已經與潛在投資人進行接觸，其中包括韋爾股份、聞泰科技、國科微等A股上市公司。

報導稱，前幾年在全球大肆收購的紫光集團，因擴張過快造成資不抵債後，2021年7月份遭債權人申請對其開展破產重整。紫光集團管理人在12月10日宣布，由智路資本、建廣資產等企業組成的「智路建廣聯合體」，獲選為紫光集團戰略投資人，將出資人民幣（下同）約550億元接收重整後紫光集團100％股權。

未料，此舉引發趙偉國和健坤集團等紫光集團公司派激烈反彈，並於15日發表聲明指出，紫光集團重整方案將直接造成734.19億元，以及未來價值人民幣數千億元的國有資產流失，雙方衝突轉趨激烈。