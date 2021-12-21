中國國家主席習近平21日與德國新總理蕭茲（Olaf Scholz）通話，習近平指出，中德要把握兩國關係大方向，堅持互利合作，攜手應對挑戰，反對各種霸權行徑和冷戰思維。

新華社報導，習近平首先祝賀蕭茲上任，強調中方高度重視中德關係，並為兩國關係發展提出三點建議，首先要從戰略高度把握兩國關係大方向，視對方的發展為機遇，發揮雙邊對話合作機制作用；其次要推動互利合作，應積極開闢新能源、綠色和數位經濟等新的合作領域。

習近平表示，歡迎德國企業捉住中國開放的新機遇，也希望德方為中企提供公平營商環境。另外，中德兩國要堅持攜手應對挑戰，加大在國際事務中協調配合，堅決反對各種形式的霸權行徑。

習近平並指出，中國和歐盟有廣泛戰略共識和共同利益，要堅持全面戰略夥伴關係定位，確保中歐關係穩定發展，希望德方繼續為穩定中歐關係發揮積極影響。

蕭茲表示，當前，德中貿易投資關係發展良好，在應對氣候變化、抗擊新冠疫情等方面合作密切，兩國並就阿富汗等地區問題溝通密切，這構成了德中關係持續發展的三個支柱。德方願與中方共同努力，推動兩國全面戰略夥伴關係進一步發展，並以建設性態度促進歐中關係發展，希望歐中投資協定早日生效實施。