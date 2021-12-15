新華社報導，12月16日出版的第24期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《深入實施新時代人才強國戰略 加快建設世界重要人才中心和創新高地》。文章指出，加快建設世界重要人才中心和創新高地，必須把握戰略主動，做好頂層設計和戰略謀劃。

文章並提出，目標到2025年，全社會研發經費投入大幅增長，科技創新主力軍隊伍建設取得重要進展，頂尖科學家集聚水準明顯提高，人才自主培養能力不斷增強，在關鍵核心技術領域擁有一大批戰略科技人才、一流科技領軍人才和創新團隊。

文章強調，必須堅持面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，深入實施新時代人才強國戰略，全方位培養、引進、用好人才，加快建設世界重要人才中心和創新高地，為2035年基本實現社會主義現代化提供人才支撐，為2050年全面建成社會主義現代化強國打好人才基礎。