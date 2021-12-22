「時代之眼：鄧南光影像紀念館數位典藏特展」，北埔鄉長莊明增等人以鄭作品的「底片」剪綵開展。（羅浚濱攝）

新竹縣北埔鄉公所規畫「時代之眼：鄧南光影像紀念館數位典藏特展」，22日在鄧南光影像紀念館熱情開幕，策展人以黑白與彩色對照的展示方式，幫助新世代欣賞超越黑白原作的視覺，自然感知到鄧南光攝影作品更豐盛的細節與歷史痕跡。

台灣攝影先驅鄧南光的攝影作品風格直觀、寫實，在鄉長莊明增積極奔走下，獲得所有數位作品版權的「永久」非專屬授權權利，包含1萬1728筆數位化底片影像，及目前所有蒐集到的文獻資料。

莊明增感謝鄧的兒子鄧世光與簡永彬老師對北埔的疼惜，使這次特展別具時代意義，更象徵北埔藝術文化的新頁。並與文化局長李安妤等人士以鄧攝影作品的「底片」做剪綵開展。

擔任策展人的輔仁大學廣告學系助理教授王佐榮表示，這次共精選40件鄧南光數位影像作品，經由文史工作者與藝術家詳實考證時地後，上色還原20件相對應作品。

王佐榮說，黑白影像是一個不可逆的紀錄，上色並非要挑戰原作的美麗，而是希望更接近記憶、還原更鮮明的記憶，讓文史的細節看的更清楚。

特展分「時代產業之眼」、「時代東瀛之眼」、「跨時空對話：新媒體影像區」、「時代日常之眼」及「時代北埔之眼」等五大展區，以黑白與彩色對照的展示方式，將鄧南光當年拍攝時的瞬間影像，與如今已成為歷史影像的作品接軌。

展期從12月22日到明年3月20日，展覽場域呈現「鄧南光影像紀念館」重新整裝後的成果，重新規畫的展覽動線與展覽空間，讓欣賞者宛如置身一間小美術館，同時也提供給未來藝術家有更好的展出環境。