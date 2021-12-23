感測元件大廠台亞半導體（2340）（原名光磊）證實將切入第三代半導體，激勵股價強勢漲停。展望短期營運，因淡季效應與缺料等因素影響，業績預估比上季下滑，但全年營運仍可望創逾10年來新高。

光磊已更名為台亞半導體，預計將於12月27日生效。台亞公告，將透過轉投資公司成立積亞半導體股份有限公司，間接證實日前台亞將切入第三代半導體的市場傳言。

台亞半導體公布，為配合公司營運規畫，決議以間接投資設立100%子公司積亞半導體（股）公司，投資金額定於新台幣3.1億元以內。暫訂英文名稱為ProAsia Semiconductor CorporationPASC。

台亞半導體發言人戴菁甫表示，台亞在化合物半導體領域之產品早已經完成驗證並且出貨，此部分的營收占台亞整體營收比例尚未體現，但隨著市場的成熟與需求快速成長，台亞將透過轉投資成立的積亞半導體，宣告正式切入第三代半導體的研發與製造，惟具體將進行開發與製造何類產品，此部分涉及特定的技術產品布局，屬於公司機密目前無法多作說明。

展望2022年，台亞持續看好不可見光產品包括感測元件、光耦合器在穿戴裝置與智慧聯網相關應用的需求成長，法人預期2022年營收將可望有兩位數增幅。

展望短期營運，受到淡季效應及感測元件矽晶圓材料吃緊等因素影響，台亞第四季以來營收降溫，10月營收降至5億元、11月營收續降至4.42億元，月減11.7%、年減13.1%，2021年前11個月營收57.19億元，仍年增9.8%。全年營收將逾60億元，有望創下近7年新高，每股盈餘估逾2元，可望為近10多年新高。台亞半導體前三季營收47.76億元，每股淨利1.78元。