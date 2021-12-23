咖啡連鎖龍頭星巴克（Starbucks）23日傳出，原定和阿里巴巴旗下外賣平台：餓了麼的三年獨家合作，將於12月31日到期。目前星巴克在大陸市場正在尋求新的合作夥伴，其中包括順豐、美團、山姆會員店等，而這幾家公司都有配送能力，且都在和星巴克商談合作。

新浪科技引述市場人士表示，星巴克選擇開放戰略，可能與互聯網行業的反壟斷趨勢，尤其是「反二選一」密切相關。

綜合陸港媒體報導，2018年，星巴克和阿里巴巴共同宣布，雙方將達成新零售戰略全面合作，會員體系將全面打通。同時，星巴克將仰賴餓了麼的成熟體系，進行外送服務。不過，星巴克2020年5月底已在騰訊旗下微信，上線微信小程式商店，推出外賣服務與販售周邊商品，星巴克在大陸的數位化合作似乎不限於「獨家合作」架構。

市場人士指出，在「獨家合作」遭到大陸官方否定後，與單一平台綁定，已不再是優先考量目標。目前咖啡零售市場的消費習慣已經改變，且競爭十分激烈，星巴克已經不再滿足於「獨家合作」的單一形式，其開放外送通路的計畫在內部已醞釀很久。特別是網路平台「二選一」行為被大陸官方喊停後，星巴克加速啟動多元化合作進程。