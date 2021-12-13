針對無錫兩家門店存「過期食材繼續賣、保質期隨意改」的報導，13日午間，星巴克中國官方微博發文稱，已於第一時間關閉了這兩家門店，並立刻啟動深入調查。

據中新經緯報導，星巴克中國表示，已經關注到有關無錫星巴克兩家門店的報導。對於報導中所涉及的食品安全問題，深感震驚。對此事件，該公司高度關注，已於第一時間關閉了這兩家門店，並立刻啟動深入調查。

據《新京報》早前報導，該報記者近日在無錫市兩家星巴克門店臥底調查發現，在所謂的「金標準」下，一些門店觸碰了食品安全的紅線：食材過期後仍繼續用，做成多款暢銷飲品售出；主管、店員「言傳身教」篡改保質期，有的食材被人為「延保」一周；承諾「開封後不過夜」的糕點，第二天偷偷上架。其中就包括星巴克無錫昌興大廈店。

星巴克中國表示，進入中國市場22年來，一直致力於執行嚴格的食品安全標準，對食品安全問題堅決採取零容忍的態度。歡迎社會公眾及媒體進行持續監督。