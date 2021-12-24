鑒於果園草生栽培可以穩定土壤性質與維護生態環境，行政院農業委員會苗栗區農業改良場從不同果園收集到蠅翼草、金腰箭舅及煉莢豆等多種草生地被植物，與土壤益生菌具親和性，定植擴增於果園將能間接提高有益微生物族群，使得果樹生長勢更佳，並增進逆境耐受性以抵禦高溫、乾旱及強降雨等極端氣候。

苗改場呂秀英場長表示，該場經2年篩選多種草生地被植物，發現金腰箭舅、藍豬耳及心葉水薄荷等10種具快速生長、匍匐性、適應力強等特性，在2個月內繁殖擴展可達4.7至45倍之間，而其中以煉莢豆擴展倍率最高。地被植物除了補充土壤有機質及改善土壤結構外，草根根圈更是土壤微生物活動的重要場所，其中固氮菌、叢枝菌根菌及溶磷菌等均為益生菌，藉由植物根部作為物質交換基地，由植物供應醣類予以益生菌維續生命，益生菌則提供更多養分及水分給植物利用，彼此之間互利、互生、互存，讓果樹生長得更好，有足夠對抗惡劣環境的能力。

苗改場進一步指出，蒐集草種中的煉莢豆、穗花木藍、蠅翼草除了同百慕達草、百喜草、假儉草、藍豬耳、蛇莓、金腰箭舅及心葉水薄荷與叢枝菌根菌具有親和性外，還與白花三葉草、蔓蟲豆及蔓花生之豆科地被植物一樣能與根瘤菌共生。研究人員將這13種草生地被植物的特性、功能及效益整理歸納，依照果樹生長及果園環境選留或種植推薦草種，以增加地被草種與益生菌，並豐富果園生態性。推薦草種相關特性、適栽季節或環境等相關資訊公開於該場網頁，有興趣的農民或民眾可掃描QR code連結參閱或逕以電話洽詢（037-222111#501）。