中方傳測試可搭載核彈頭的高超音飛彈彈

中方研究人員說，一種新製造方式能以低廉的成本，產製高品質的超現代武器。研究團隊說，儘管軍方並不認為管用，但他們運用這種技術，為高超音速武器打造的新引擎已成功完成第一次試飛。

據《南華早報》（South China Morning Post）24日報導，這些科學家認為，這將有助於中國以相當低的成本，大規模生產高超音速武器，但同時又能維持高品質和性能。他們說，新製造法將讓他們打造鈦合金元件。而實驗室與實際檢測都發現，這類元件的性能遠比那些用傳統方法製造的優良，不必再加工，就能直接組裝發動機。

北京航太材料及工藝研究所的尹宏偉和同僚在《推進技術》期刊上發表的論文中說，這突破也為高超音速飛行研製更先進的元件鋪了路。而他們打造的衝壓噴射發動機能讓飛彈，或是飛機至少以5倍音速的速度飛行。

就保護引擎來說，進氣口是最大也最重要的元件之一，但製作起來並不容易。