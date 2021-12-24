從電動車、5G、醫材、工業電腦到低軌道衛星，靠著關鍵元件切入多個產業趨勢的穩得實業，今年以來營收與毛利率皆創新高。董事長高治宏是以什麼樣的經營策略，替公司打造出業界少見的獲利方程式？

當公司瀕臨破產，你會離開還是留下來？

21年前，看著公司面臨倒閉危機，當年還是「夥計」的高治宏，不僅沒有琵琶別抱，甚至買下公司自己當老闆；21年後的今天，這家公司成功掛牌上櫃，還打進世界首富馬斯克（Elon Musk）的低軌衛星供應鏈。

這家公司叫穩得，它既銷售硬體也賣服務：硬體部分，是種類多達三四千種、用於抗電磁干擾的電磁相容性（EMC）元件，至於服務，則是在自有的實驗室，為各種電子產品測試各類電性狀態，是台灣少數能同時提供元件銷售與顧問服務的業者，該公司現任董事長，是今年52歲的高治宏。

冷靜赴日 化解5億賠償案

然而，鮮少人知道，這家今年前3季比去年整年多賺50％的公司，最早並非由他創立，而且穩得過去更因為被日本大廠東芝索賠，差點倒閉。

2000年，一台東芝的數據機意外自燃，維修人員拆開燒得烏黑的機器後，認為是穩得供應的電容器起火，於是東芝跨海對遠在台灣的穩得求償5億元天價賠償金。

說是天價，是因為當時，穩得員工不過十幾人、資本額僅5百萬元，根本無力負擔相當於資本額1百倍的賠款，「公司要破產了！」的聲音，因此充斥穩得內部。然而，當時進公司6年、負責業務的高治宏沒有慌了手腳，他先展開調查，發現公司提供給東芝的電容器，其實符合規範，於是他毅然赴日與東芝談判

「後來，賠償金就從5億元，談成了10萬元，就是幫客戶重新替換元件的費用。」他回憶。

只是，走過風暴的穩得，老闆逐漸無心經營，這讓高治宏開始思考要不要接手公司，「（而且）客戶都支持我出來創業。」他認為穩得當時仍有發展可能，於是向親友借了8百萬元，正式從夥計變老闆。

不過，當時的穩得，一來身處高競爭、低毛利的電容元件市場，二來倉庫裡堆滿價值近3百萬元庫存品，「那些都是賣不掉的！」高治宏說。抱持著「走不一樣的路」，他注意到保護元件——這個當年少有廠商花心思經營的產品，在USB介面逐漸普及在桌機、筆電、隨身碟上，「一定會用到過電流保護（的技術），」因此認為未來保護元件的需求將大增。

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