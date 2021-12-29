印度一對連體雙胞胎出生才2個月就被父母遺棄，從小在收容所長大的他們並沒有因此喪志，反而展現出對於電器的熱愛，並積極朝著這方面進修，最後不但順利拿到電機文憑，還藉著優秀的才能得到人生第一份工作，公司也相當大方，願意支付他們2份薪水。

索納和莫納出生才2個月就被父母遺棄，從小在收容所長大。(影片來源/YouTube/TV Punjab)

根據《每日郵報》報導，印度旁遮普邦一對連體雙胞胎索納（Sohna）和莫納（Mohna Singh）於2003年出生，當時接生的醫師表示，雖然他們有2顆心臟、腎臟以及2條脊髓和2對手臂，但卻只有1個肝臟、膽囊、脾臟和一雙腿，因此拒絕為他們進行分割手術，擔心手術風險太大，可能導致雙胞胎其中一人死亡。

最後這對雙胞胎在僅2個月大的時候就被父母遺棄，並由收容所撫養長大，從小他們就展現出對修理電器的興趣和天分，收容所老師也指出，「他們總是努力解決學校裡所有與電力和電子設備有關的小問題」，長大之後他們也積極朝著電機方面鑽研。

Conjoined twins, Sohna and Mohna, bag a job in the Punjab State Power Corporation Limited. "We're very glad about the job & have joined on December 20. We thank the Punjab government and the Pingalwara institution, which schooled us, for the opportunity," they say.



(ANI) pic.twitter.com/SuCEEXEiQA — NDTV (@ndtv) December 23, 2021

今年19歲的他們順利拿到電機文憑，並在一場培訓中吸引電力公司高層的注意，最終於旁遮普邦電力公司（PSPCL）找到了人生第一份工作，在電廠控制室擔任電氣工，負責管理大型電器，而且公司還相當「阿莎力」地支付雙薪，索納和莫納每個月都可以分別得到1萬元盧比（約新台幣3668元）的薪水。

旁遮普電力公司的首席董事總經理維努（Venu Parsad）表示：「我們發現這對連體雙胞胎的技術十分嫻熟，而且對於工作非常了解，因此我們決定以身心障礙的保障名額招募他們」；對此索納和莫納相當激動，「這是一份我們夢寐以求的工作，感謝旁遮普政府認可我們的才能」，同時他們也十分感謝收容所一直以來的照顧和教育之恩，並保證會以最大的誠意和奉獻精神努力工作。