台橡(2103)受惠於原料大跌，需求回升，本業利差上修，法人估計台橡去年第四季每股盈餘將維持1元水準，今年合成橡膠供需健康、原料丁二烯相對寬鬆，今年本業獲利年增率有望雙位數成長。

由於大陸古雷、浙江、魯青石化陸續開出新產能共47萬噸，且美國庫存過高，今年還有約70萬噸新產能開出，丁二烯價格受到壓抑，合成橡膠主要原料丁二烯第四季每噸跌破600美元。而冬季胎剛性需求逐步發酵，大陸輪胎廠開工率回升，支撐合成橡膠需求。雖然原料大跌，SBR、BR報價去年第四季僅下跌7％、6％，使得台橡SBR、BR利差擴大至1073及1764美元。

台橡去年第三季因業外有仁武廠土地處分收益，稅後淨利14.42億元，每股稅後盈餘1.75元，累計前三季每股盈餘4.05元，2021年全年獲利上看半個資本額。今年合成橡膠供需健康、原料丁二烯相對寬鬆，法人看好台橡本業強勁表現。

另外，轉投資印度廠ISRPL去年需求快速復甦，印度廠前三季貢獻業外利益19.44億元，印度廠已恢復全產全銷，且未來供應印度國家石油公司供應料源，可望持續受惠輪胎廠在印度擴廠趨勢，帶動業外持續成長。